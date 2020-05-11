Пенс отказался от самоизоляции после заражения его пресс-секретаря

https://static.news.ru/photo/e410de80-9354-11ea-82ae-fa163e074e61_660.jpg Майкл Пенс Фото: White House/via Globallookpress.com

Вице-президент США Майкл Пенс не отправился на добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус, сообщается в заявлении представителя Пенса Девина О'Мэлли.

Вице-президент Пенс продолжит следовать советам медицинской службы Белого дома и не находится на карантине, — сказал он.

О'Мэлли также отметил, что Пенс ежедневно проходит тесты на COVID-19.

Ранее на карантин из-за коронавируса ушли три члена рабочей группы по борьбе с пандемией, которую возглавляет вице-президент.

Как писал NEWS.ru, число умерших от коронавируса в США на 11 мая составило 80 787 человек. За сутки число случаев смерти увеличилось на 750.

Всего в Штатах с начала пандемии зафиксировано 1 367 630 случаев заболевания, сообщается на сайте Worldometers. В мире число инфицированных составляет 4 238 734 случая.