10 октября 2025 в 01:11

Трамп приоткрыл завесу тайны над состоянием своего здоровья

Трамп заявил, что перед плановым медосмотром чувствует себя отлично

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем отличном физическом и ментальном состоянии перед предстоящим медицинским осмотром. Глава Белого дома в ходе общения с журналистами накануне планового обследования подчеркнул отсутствие каких-либо проблем со здоровьем.

Я также собираюсь пройти полугодовой медицинский осмотр, и, кажется, я в отличной форме, но я дам вам знать. Но нет, пока никаких проблем. Никаких проблем физически, я чувствую себя очень хорошо, — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что ожидает подтверждения своего хорошего физического состояния. Он пообещал проинформировать граждан страны о своем состоянии сразу же, как получит результаты.

В то же время представители администрации ранее сообщали о диагностированной у президента хронической венозной недостаточности, которая проявляется в виде отеков и синяков на руках. Фотографии с заметными следами на коже Трампа регулярно вызывают общественный резонанс и спекуляции о его здоровье.

Ранее невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.

