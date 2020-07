Трамп предсказал США «золотой век» после пандемии

При этом он отметил, что ситуация будет противоположной в случае победы на президентских выборах «сонного Джо Байдена».

Он также раскритиковал СМИ за то, как они освещают протесты в Портленде. По словам американского лидера медиа представляют демонстрантов «милыми и невинными людьми», хотя на самом деле они — «больные и невменяемые анархисты», стремящиеся разрушить американские города.

....would destroy our American cities, and worse, if Sleepy Joe Biden, the puppet of the Left, ever won. Markets would crash and cities would burn. Our Country would suffer like never before. We will beat the Virus, soon, and go on to the Golden Age - better than ever before!