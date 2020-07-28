Трамп предсказал США «золотой век» после пандемии

https://static.news.ru/photo/f68b7bb4-d09f-11ea-92d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам «золотой век» после победы над коронавирусом.

Скоро мы победим вирус и перейдём в золотой век — лучший, чем когда-либо прежде! — написал хозяин Белого дома в Twitter.

При этом он отметил, что ситуация будет противоположной в случае победы на президентских выборах «сонного Джо Байдена».

Рынки рухнут, а города сгорят. Наша страна будет страдать, как никогда раньше, — отметил Трамп.

Он также раскритиковал СМИ за то, как они освещают протесты в Портленде. По словам американского лидера медиа представляют демонстрантов «милыми и невинными людьми», хотя на самом деле они — «больные и невменяемые анархисты», стремящиеся разрушить американские города.

....would destroy our American cities, and worse, if Sleepy Joe Biden, the puppet of the Left, ever won. Markets would crash and cities would burn. Our Country would suffer like never before. We will beat the Virus, soon, and go on to the Golden Age - better than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

США занимают первое место по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения. При этом Трамп считает, что специалисты, предупреждающие о возможном ухудшении эпидситуации в стране предстоящей осенью и зимой, склонны сгущать краски. Главного инфекциониста США он назвал паникёром.

Массовые протесты в США спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией. Демонстранты выступают против расизма и требуют прекратить полицейский произвол. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы. Кроме того, на фоне протестов в США вырос уровень преступности.

В Портленде уже несколько дней продолжаются столкновения демонстрантов с силовиками. Протестующие пытаются повредить правительственные здания в центре города. Как писал NEWS.ru, Трамп раскритиковал местные власти за создавшуюся ситуацию. По его словам, они утратили контроль над протестующими.