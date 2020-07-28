США

Трамп предсказал США «золотой век» после пандемии

09:55, 28 июля 2020 12
Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам «золотой век» после победы над коронавирусом.

Скоро мы победим вирус и перейдём в золотой век — лучший, чем когда-либо прежде! — написал хозяин Белого дома в Twitter.

При этом он отметил, что ситуация будет противоположной в случае победы на президентских выборах «сонного Джо Байдена».

Рынки рухнут, а города сгорят. Наша страна будет страдать, как никогда раньше, — отметил Трамп.

Он также раскритиковал СМИ за то, как они освещают протесты в Портленде. По словам американского лидера медиа представляют демонстрантов «милыми и невинными людьми», хотя на самом деле они — «больные и невменяемые анархисты», стремящиеся разрушить американские города.

США занимают первое место по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения. При этом Трамп считает, что специалисты, предупреждающие о возможном ухудшении эпидситуации в стране предстоящей осенью и зимой, склонны сгущать краски. Главного инфекциониста США он назвал паникёром.

Массовые протесты в США спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией. Демонстранты выступают против расизма и требуют прекратить полицейский произвол. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы. Кроме того, на фоне протестов в США вырос уровень преступности.

В Портленде уже несколько дней продолжаются столкновения демонстрантов с силовиками. Протестующие пытаются повредить правительственные здания в центре города. Как писал NEWS.ru, Трамп раскритиковал местные власти за создавшуюся ситуацию. По его словам, они утратили контроль над протестующими.

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