Трамп заявил, что власти Портленда потеряли контроль над демонстрантами

https://static.news.ru/photo/72e8507c-c9c7-11ea-b93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Власти города Портленд в штате Орегон утратили контроль над «анархистами и подстрекателями», заявил президент США Дональд Трамп.

Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьёзная проблема! — написал глава государства в Twitter.

We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has, for months, lost control of the anarchists and agitators. They are missing in action. We must protect Federal property, AND OUR PEOPLE. These were not merely protesters, these are the real deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

Накануне, 18 июля, губернатор американского штата Кейт Браун потребовала от президента вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Так, Браун назвала действия военных «вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями». С таким мнением был солидарен и мэр Портленда Тед Уилер. В свою очередь прокурор штата Орегон Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Ранее NEWS.ru писал, что акция протеста, прошедшая 17 июля в Чикаго (штат Иллинойс), закончилась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

В ходе стычек пострадали по меньшей мере 18 полицейских. Беспорядки разгорелись, когда толпа протестующих приблизилась к памятнику мореплавателю Христофору Колумбу. Некоторые из участников акции начали закидывать правоохранителей бутылками, камнями и другими попавшими под руку предметами. Части пострадавших сотрудников полиции потребовалась госпитализация.

Стражи порядка задержали 12 человек из числа наиболее активных участников столкновений.