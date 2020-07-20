США

Трамп заявил, что власти Портленда потеряли контроль над демонстрантами

16:53, 19 июля 2020 44
Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Власти города Портленд в штате Орегон утратили контроль над «анархистами и подстрекателями», заявил президент США Дональд Трамп.

Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьёзная проблема! — написал глава государства в Twitter.

Накануне, 18 июля, губернатор американского штата Кейт Браун потребовала от президента вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Так, Браун назвала действия военных «вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями». С таким мнением был солидарен и мэр Портленда Тед Уилер. В свою очередь прокурор штата Орегон Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Ранее NEWS.ru писал, что акция протеста, прошедшая 17 июля в Чикаго (штат Иллинойс), закончилась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

В ходе стычек пострадали по меньшей мере 18 полицейских. Беспорядки разгорелись, когда толпа протестующих приблизилась к памятнику мореплавателю Христофору Колумбу. Некоторые из участников акции начали закидывать правоохранителей бутылками, камнями и другими попавшими под руку предметами. Части пострадавших сотрудников полиции потребовалась госпитализация.

Стражи порядка задержали 12 человек из числа наиболее активных участников столкновений.

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