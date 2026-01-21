Венесуэла после начала продаж нефти Соединенным Штатам будет зарабатывать больше, чем прежде, заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, крупнейшие нефтяные компании уже приходят в страну вместе с американцами.

В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет. Все крупнейшие нефтяные компании приходят [в Венесуэлу] вместе с нами. Это просто невероятно, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил о радикальном улучшении отношений с Венесуэлой, объяснив это сотрудничеством по миграционным вопросам. Он также отметил готовность американских компаний осуществить масштабные инвестиции в нефтяную отрасль страны и не исключил привлечения к совместной работе представительницы венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

До этого военный эксперт Александр Артамонов предположил, что США могли применить в Венесуэле оружие на новых физических принципах, например инфразвуковое. По его словам, оно способно поражать мозг человека: вызывать депрессию, потерю ориентации и даже смерть.