21 января 2026 в 11:19

Стало известно, какое тайное оружие США могли использовать в Венесуэле

Военэксперт Артамонов: теоретически США могли создать оружие, поражающее мозг

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Теоретически Соединенные Штаты могли создать оружие, способное поражать мозг человека, и применить его в Венесуэле, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, речь может идти о разработках на новых физических принципах.

Если посмотреть, как описывалось произошедшее во дворце президента Венесуэлы, там предполагалось, что у людей лилась кровь из носа и ушей, они теряли ориентацию, погибали. Разработки прошлого века действительно позволяли при близости к источнику раздать сильный ультразвук. Есть другое предположение: теоретически существует возможность создания гразера. Это аппарат, который способен воздействовать на человеческие ткани, в том числе на мозг, создавая так называемые волны квантового пространства. И да, теоретически такой аппарат может вызвать смерть. Действительно, ВС США в Венесуэле могли использовать оружие на новых физических принципах, — пояснил Артамонов.

Он отметил, что разработки звукового оружия начались еще во времена Второй мировой войны, эксперименты проводились в Германии. По его словам, инфразвук может вызывать депрессию и влиять на волю человека.

Разработки звукового оружия начались еще в эпоху Второй мировой, именно тогда немцы проводили эксперименты по воздействию инфра- и ультразвука на человека. Инфразвук вызывает депрессию, подавленное состояние, невозможность не подчиниться приказу, потому что у человека подавляется высшая нервная деятельность. Это звук сверхнизких частот. Соответственно, генератор инфразвука в одном отдельно взятом закрытом помещении может вызвать подобный эффект, — резюмировал Артамонов.

Также он добавил, что звуковые волны, будь то инфра- или ультразвук, серьезно ослабевают, встречая преграды. Поэтому, по словам военэксперта, причинить вред сотне человек и более было бы военным из США в Венесуэле достаточно тяжело.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у США есть удивительное оружие, о котором никто не знает. По его словам, он не хотел бы, чтобы оно было у кого-то еще. Так президент США ответил на вопрос журналистов о якобы применении американцами звукового оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

