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США

Трамп пообещал наложить вето на законопроект о военном бюджете

08:24, 04 декабря 2020

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Конгресс за упоминание об освобождении соцсетей от ответственности, оставленное в проекте военного бюджета на 2021 финансовый год. Документ согласовали и Сенат, и Палата представителей.

При этом хозяин Белого дома подтвердил в Twitter, что заблокирует законопроект.

Очень грустно за нашу страну. <...> Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето, — говорится в его сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в Сенате, и подготовленной в Палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали.

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