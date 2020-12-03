Трамп пообещал наложить вето на законопроект о военном бюджете

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Конгресс за упоминание об освобождении соцсетей от ответственности, оставленное в проекте военного бюджета на 2021 финансовый год. Документ согласовали и Сенат, и Палата представителей.

При этом хозяин Белого дома подтвердил в Twitter, что заблокирует законопроект.

Очень грустно за нашу страну. <...> Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето, — говорится в его сообщении.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в Сенате, и подготовленной в Палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали.