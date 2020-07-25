Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a6675276-ce00-11ea-aee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты действительно скупили 90% мировых запасов лекарства «Ремдесивир», которое используется для лечения коронавируса.

Такое заявление хозяин Белого дома сделал во время брифинга 24 июля и тем самым подтвердил распространённую британским изданием The Guardian информацию, пишут «Известия».

Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием, — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился закупить на ближайшие три месяца препарат для лечения коронавируса «Ремдесивир». Министерство здравоохранения США заказало более 500 тысяч курсов лечения этим препаратом для американских больниц, что составляет практически весь объём произведённого фармацевтической компанией Gilead лекарства.

Как писал NEWS.ru ранее, препарат, который США скупили для лечения коронавируса, не избавляет от болезни. Об этом заявил эксперт по международному здравоохранению, лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Александрович Крючков. По его словам, лекарство не является панацеей, оно лишь снижает число смертей и ускоряет процесс восстановления пациентов.