Трамп объяснил вывод войск из Германии

https://static.news.ru/photo/ea2b18ea-b239-11ea-9add-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/facebook.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал своё решение о сокращении численности американских войск на территории Германии. По его словам, основная причина — долги Берлина по платежам в НАТО.

Политик отметил, что содержание войск обходится очень дорого. Такое заявление он сделал в интервью The Wall Street Journal.

Они должны кучу денег. Они не платят по счетам, — подчеркнул он.

По словам Трампа, ФРГ должны отдавать 2% своего ВВП Североатлантическому альянсу, а выплачивает только 1%.

Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, трения между Германией и США начались с приходом к власти президента Дональда Трампа. Он предъявил Берлину претензии, что тот вносит недостаточно средств в бюджет НАТО, и занял жёсткую позицию в отношении российско-германского проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Канцлер Ангела Меркель до последнего не вступала в открытое противостояние с Трампом, хотя его действия на международной арене зачастую расходились с внешнеполитическим курсом Берлина. Так, США вышли из соглашения по иранской ядерной программе, поставив остальных членов сделки в затруднительное положение, покинули соглашение по климату, а также Договор по открытому небу.

Менее чем за полгода до окончания президентского срока Трампа в Берлине закончилось терпение. 30 мая Меркель отказалась от участия в очной встрече G7, которую американский лидер планировал организовать в конце июня в Белом доме. В результате переговоры «Большой семёрки» пришлось перенести на неопределённый срок. Официальной причиной отказа была названа эпидемия коронавируса, однако, по данным Politico, дело было в новых санкциях в отношении «Северного потока — 2», которые готовил Вашингтон. О них было объявлено спустя несколько дней после заявления Меркель. В середине июня уже появилась информация о выводе порядка 10 тысяч американских военных из Германии. Тогда же Трамп вновь обвинил Берлин в недостаточных расходах на оборону и дисбалансе в двусторонней торговле в пользу ФРГ.