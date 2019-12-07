https://static.news.ru/photo/57dd296e-ff43-11e9-8426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Политики обсудили ситуацию вокруг КНДР.

Кроме того, лидеры подчеркнули, что готовы в дальнейшем взаимодействовать по этому вопросу, передаёт ТАСС.

Позже Трамп сказал журналистам, что имеет очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Оба политика хотят, чтобы так и оставалось, уверен глава Белого дома.

Я буду удивлён, если Северная Корея станет действовать враждебно <...> [Ким Чен Ын] знает, что мне предстоит участие в выборах. Не думаю, что он хочет вмешиваться в этот процесс, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, российский президент выразил готовность обсудить ситуацию в регионе и поделиться впечатлениями от встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном и с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом он заявил на переговорах с южнокорейским коллегой на саммите G20 в Осаке.