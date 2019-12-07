Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Политики обсудили ситуацию вокруг КНДР.
Кроме того, лидеры подчеркнули, что готовы в дальнейшем взаимодействовать по этому вопросу,
Позже Трамп сказал журналистам, что имеет очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Оба политика хотят, чтобы так и оставалось, уверен глава Белого дома.
Я буду удивлён, если Северная Корея станет действовать враждебно <...> [Ким Чен Ын] знает, что мне предстоит участие в выборах. Не думаю, что он хочет вмешиваться в этот процесс, — подчеркнул он.
Как ранее писал News.ru, российский президент выразил готовность обсудить ситуацию в регионе и поделиться впечатлениями от встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном и с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом он заявил на переговорах с южнокорейским коллегой на саммите G20 в Осаке.
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