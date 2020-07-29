США

Трамп обрушился на компании-техногиганты и пообещал принять меры против них

20:03, 29 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский президент Дональд Трамп пригрозил выпустить исполнительный указ, в котором будут содержаться санкции в отношении компаний Amazon, Facebook, Apple и Google. Характер мер в отношении техногигантов глава государства не уточнил.

Трамп обрушился c критикой в адрес крупнейших IT-компании в Twitter (соцсеть при этом принадлежит Facebook, которая также стала целью нападок президента).

Если Конгресс не поступит по справедливости по отношению к техногигантам, что следовало сделать много лет назад, то я сделаю это сам с помощью исполнительных указов. Вашингтон много лет только говорил и ничего не делал, и народ нашей страны сыт этим по горло, — написал американский лидер.

29 июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США проводит слушания, на которых выступят с показаниями главы компаний, ставших объектом критики Трампа. Компании-техногиганты подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. Федеральная торговая комиссия США изучает случаи Amazon и Facebook, Минюст занялся делами Apple и Google. Свое расследование по этому же вопросу проводят конгрессмены-демократы.

В мае конфликт между президентом США и соцсетью Twitter, которая начала маркировать некоторые его сообщения как призывы к насилию, привёл к обсуждению законопроекта о введении ответственности за публикации пользователей в случае сохранения модерации в социальных сетях. В июне соцсеть заблокировала твит Трампа на тему расизма, сочтя публикацию фейком, передавал NEWS.ru.

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