Трамп обрушился на компании-техногиганты и пообещал принять меры против них

Трамп обрушился c критикой в адрес крупнейших IT-компании в Twitter (соцсеть при этом принадлежит Facebook, которая также стала целью нападок президента).

If Congress doesn’t bring fairness to Big Tech, which they should have done years ago, I will do it myself with Executive Orders. In Washington, it has been ALL TALK and NO ACTION for years, and the people of our Country are sick and tired of it!