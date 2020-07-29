Трамп обрушился на компании-техногиганты и пообещал принять меры против них

https://static.news.ru/photo/92bf6ffa-d1c1-11ea-808d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский президент Дональд Трамп пригрозил выпустить исполнительный указ, в котором будут содержаться санкции в отношении компаний Amazon, Facebook, Apple и Google. Характер мер в отношении техногигантов глава государства не уточнил.

Трамп обрушился c критикой в адрес крупнейших IT-компании в Twitter (соцсеть при этом принадлежит Facebook, которая также стала целью нападок президента).

Если Конгресс не поступит по справедливости по отношению к техногигантам, что следовало сделать много лет назад, то я сделаю это сам с помощью исполнительных указов. Вашингтон много лет только говорил и ничего не делал, и народ нашей страны сыт этим по горло, — написал американский лидер.

If Congress doesnât bring fairness to Big Tech, which they should have done years ago, I will do it myself with Executive Orders. In Washington, it has been ALL TALK and NO ACTION for years, and the people of our Country are sick and tired of it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

29 июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США проводит слушания, на которых выступят с показаниями главы компаний, ставших объектом критики Трампа. Компании-техногиганты подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. Федеральная торговая комиссия США изучает случаи Amazon и Facebook, Минюст занялся делами Apple и Google. Свое расследование по этому же вопросу проводят конгрессмены-демократы.

В мае конфликт между президентом США и соцсетью Twitter, которая начала маркировать некоторые его сообщения как призывы к насилию, привёл к обсуждению законопроекта о введении ответственности за публикации пользователей в случае сохранения модерации в социальных сетях. В июне соцсеть заблокировала твит Трампа на тему расизма, сочтя публикацию фейком, передавал NEWS.ru.