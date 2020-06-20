Twitter заблокировал фейк о расизме, которым поделился Трамп

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Социальная сеть Twitter заблокировала ролик про «убегающего от ребёнка-расиста темнокожего мальчика», которым поделился американский президент Дональд Трамп.

Модераторы признали недобросовестным монтажом видеоролик, который сопроводили стилизованным под CNN титром о «перепуганном мальчике, бегущем от ребёнка-расиста». Минутное видео набрало около 12 миллионов просмотров до блокировки «по требованию правообладателя».

Авторы видео обвинили CNN в распространении фейка и показали якобы оригинальное видео с играющими детьми — в реальности ролик с таким титром не был в эфире канала, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, накануне Facebook удалил серию предвыборной рекламы Трампа за использование нацисткой символики в публикациях о запрете движения «Антифа».

В мае конфликт между президентом США и соцсетью Twitter, которая начала маркировать некоторые его сообщения как призывы к насилию, привёл к обсуждению законопроекта о введении ответственности за публикации пользователей в случае сохранения модерации в социальных сетях.