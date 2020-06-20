Twitter заблокировал фейк о расизме, которым поделился Трамп

Социальная сеть Twitter заблокировала ролик про «убегающего от ребёнка-расиста темнокожего мальчика», которым поделился американский президент Дональд Трамп.
Модераторы признали недобросовестным монтажом видеоролик, который сопроводили стилизованным под CNN титром о «перепуганном мальчике, бегущем от ребёнка-расиста». Минутное видео набрало около 12 миллионов просмотров до блокировки «по требованию правообладателя».
Авторы видео обвинили CNN в распространении фейка и показали якобы оригинальное видео с играющими детьми — в реальности ролик с таким титром не был в эфире канала,
Как писал NEWS.ru, накануне Facebook удалил серию предвыборной рекламы Трампа за использование нацисткой символики в публикациях о запрете движения «Антифа».
В мае конфликт между президентом США и соцсетью Twitter, которая начала маркировать некоторые его сообщения как призывы к насилию, привёл к обсуждению законопроекта о введении ответственности за публикации пользователей в случае сохранения модерации в социальных сетях.
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