Facebook удалил рекламу Трампа за нацистскую символику

https://static.news.ru/photo/a83d962a-b224-11ea-8e52-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global look Press

Facebook удалил серию рекламный объявлений президентской кампании Дональда Трампа за использование перевёрнутого красного треугольника – нацистского символа, которым в концлагерях Третьего рейха маркировали политических заключённых и коммунистов.

Реклама появилась на страницах Трампа, вице-президента Майка Пенса и сообществе сторонников президента Team Trump. Как отметили организаторы предвыборной кампании, символ также используется движением «Антифа», и посты были посвящены намерению Трампа запретить деятельно организации в США за, по мнению лидера США, ответственность за превращение мирных протестов в массовые беспорядки с погромами и мародёрством после смерти Джорджа Флойда.

По информации The Washington Post, использование нацистского символа для критики политических противников Трампа осудили американские правозащитники. Руководитель борющейся с антисемитизмом организации «Антидиффамационная лига» Джонатан Гринблатт заявил, что «невежество не является оправданием».

Представитель Facebook Энди Стоун отметил, что соцсеть заблокировала рекламу согласно стандартным правилам модерации, запрещающих публикацию нацистской символики без цели обсуждения или осуждения преступлений Третьего рейха.

Посты с красным треугольником и критикой «Антифа» успели набрать по 500-950 тысяч просмотров на страницах Трампа, Пенса и сторонников американского президента.

Как писал NEWS.ru, после волны беспорядков, прокатившейся по США на фоне протестов против полицейского насилия, Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией.

Конфликт между президентом США и соцсетью Twitter, которая начала маркировать некоторые его сообщения как призывы к насилию, привёл к обсуждению законопроекта о введении ответственности за публикации пользователей в случае сохранения модерации в социальных сетях.