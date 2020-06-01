Турецкое общественное мнение ухватилось за обещание Дональда Трампа признать антифашистское движение террористическим. Государственные СМИ в Турции напоминают администрации президента США о том, что левые активисты принимали участие в боях в Сирии на стороне курдских отрядов народной самообороны (YPG). Из этого следует, полагают они, что неправительственные формирования, которые продолжают действовать на северо-востоке Сирии, должны также быть включены в американский чёрный список.

Телеканал TRT World отметил в своём материале о последствиях беспорядков в США и обещаниях американского лидера объявить aнтифа вне закона, что в течение долгих лет были подозрения, что некоторые активисты движения проходили подготовку в Сирии, а затем принимали участие в боевых действиях на стороне YPG, которые официальная Анкара считает террористическим военным крылом Рабочей партии Курдистана.

В многочисленных сообщениях говорится, что многие из крайне левых активистов даже не были уверены в идеологии и мотивах YPG, которые получили военную и финансовую помощь от Вашингтона, — отмечает телеканал с присущей ему тенденциозностью.

Журналисты телеканала Haber и вовсе утверждают , что антифашисты «напрямую работают» с РПК. Из материалов турецких СМИ следует, что Трампу нужно пересмотреть и своё отношение к курдским военизированным формированиям, которые действуют на северо-востоке Сирии.

На волне наступательных действий против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии и Ираке действительно был зафиксирован поток иностранных добровольцев из западных стран, которые приняли решение поддержать курдские формирования или шире — многонациональный альянс «Демократические силы Сирии», на который опиралась международная коалиция.

Исследователи отмечали в этом потоке абсолютно разные социальные группы. Среди тех, кто присоединился к YPG, были политически подкованные граждане западных стран — в основном левого политического спектра. Они, по мнению исследователей, руководствовались преимущественно своими политическими убеждениями. Драйвером их непосредственного участия в боевых действиях, как отмечают эксперты, была рефлексия на тему параллелей между жертвами ИГ и жертвами нацизма.

Среди добровольцев было и немало тех, кого привлекала идея конфедерации и равенства, на которой курды рассчитывали выстроить собственную автономию на территории Сирии. В их рядах было достаточно много американцев: в отличие от других западных стран, в США нет наказания за непосредственное участие в боевых действиях за рубежом — есть только смутно сформулированные законы о борьбе с терроризмом.

Syria soldier/Global Look Press

Опрошенные в своё время журналом Rolling Stone бойцы говорили , что видят в сирийском противостоянии «версию гражданской войны в Испании — ещё один конфликт, который привлёк радикальных левых со всего мира». Однако американская политика ценностей в Сирии закончилась так же быстро, как началась.

Сейчас администрация Трампа пытается переосмыслить свой подход к северо-восточным районам Сирии, которые изначально американский лидер хотел лишить поддержки — из соображений экономии. У Пентагона есть серьёзные опасения за судьбу Заевфратья из-за претензий на эти территории российских и иранских сил.

Конечно, признание движения антифа террористическим вряд ли повредит тем, кто воевал против ИГ на добровольной основе, однако такой ход обесценивает то, что добровольцы делали на ранних этапах борьбы с самоназванным «халифатом», и делает американскую политику ещё более близкой к турецким клише.