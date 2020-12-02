Трамп обратится в суд с иском о махинациях с подсчётом голосов в Неваде

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа намерен представить в суде доказательства махинаций с подведением итогов выборов главы государства в Неваде.
Юрист штаба Джесс Бинналл
Верховный суд Невады 24 ноября утвердил результаты голосования в штате, подтвердив победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Штаб Трампа обращался с жалобой на фальсификации при подсчёте голосов в прокуратуру Невады, однако глава ведомства Аарон Форд назвал это обращение «мусором».
Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.
Как передавал NEWS.ru, Байден заявил, что сделал благо для США, избавив страну от Трампа.