Трамп обратится в суд с иском о махинациях с подсчётом голосов в Неваде

https://static.news.ru/photo/e436ef98-34b8-11eb-8eef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Global Look Press

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа намерен представить в суде доказательства махинаций с подведением итогов выборов главы государства в Неваде.

Юрист штаба Джесс Бинналл заявил об этом в эфире телеканала Fox Business. По словам представителя Трампа, у штаба есть доказательства «тысяч и тысяч случаев подлога» в Неваде. Биналл рассказал, что существуют свидетельства того, что 40 тысяч человек проголосовали дважды. Также юрист утверждает, что есть люди, которые не голосовали и не получали бюллетень, но при этом отмечены как голосовавшие по почте. Иск будет подан в суд 2 декабря.

Верховный суд Невады 24 ноября утвердил результаты голосования в штате, подтвердив победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Штаб Трампа обращался с жалобой на фальсификации при подсчёте голосов в прокуратуру Невады, однако глава ведомства Аарон Форд назвал это обращение «мусором».

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как передавал NEWS.ru, Байден заявил, что сделал благо для США, избавив страну от Трампа.