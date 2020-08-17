Трамп объединил в одном прозвище Обаму и Байдена

Президент США Дональд Трамп придумал общее прозвище для своего предшественника Барака Обамы и его вице-президента Джо Байдена. Последнего он ранее дразнил Сонным Джо.
Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени, —
цитируетего РИА Новости.
Данную шутку он произнёс во время выступления в Миннесоте, на котором он раскритиковал экономическую политику Обамы. По его словам, она шла в разрез с интересами простых американских рабочих.
NEWS.ru ранее писал о другой шутке Дональда Трампа. Она коснулась «вмешательства России» в выборы в Айове.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен