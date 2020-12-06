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Трамп не собирается ждать 2024 года, чтобы вернуться в Белый дом

08:25, 06 декабря 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Pool via CNP/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе пост главы государства.

Выступая перед сторонниками в штате Джорджия, американский лидер отметил, что следующая большая победа начинается именно в этом месте, где 5 января состоится второй тур выборов в сенат.

Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова, — подчеркнул он.

По его словам, также планируется вернуть республиканцам контроль над палатой представителей Конгресса США. Он выразил надежду, что в 2024 году ему не придётся быть кандидатом в президенты, отметив, что его команда собирается «снова выиграть Белый дом».

Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад, — добавил Трамп.

Это его первое подобное выступление перед сторонниками после проведения выборов. Мероприятие прошло в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые переизбираются в Сенат Конгресса США. 5 января в штате состоится второй тур выборов в верхнюю палату законодательного органа страны. От результатов голосования зависит соотношение сил в сенате.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что победа демократов на выборах в сенат позволит им повести страну к коммунизму. Так он отреагировал на то, что судьба контроля над сенатом решится на выборах в двух округах Джорджии.

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