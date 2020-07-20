Трамп не признал оскорбительным флаг Конфедерации времён Гражданской войны

https://static.news.ru/photo/d2e12c22-c9dd-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Planetpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отказался назвать флаг Конфедерации времён Гражданской войны оскорбительным.

По мнению главы Соединённых Штатов, флаг конфедератов вызывает гордость у американцев, которые любят Юг.

Когда люди гордо вывешивали флаги Конфедерации, они не подразумевали расизм. Они любят свой флаг, он представляет Юг. Они любят Юг. Я говорю, что это свобода многих вещей, но в первую очередь это свобода слова, — заявил Трамп, слова которого приводит Reuters.

Известно, что на фоне протестов против расизма и полицейского произвола в США начали сносить памятники конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в стране. В частности, штат Миссисипи, на флаге которого изображён символ Конфедерации, одобрил смену полотнища. Также по решению Пентагона флаг конфедератов запрещено размещать на военных объектах США.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп заявил о том, что власти Портленда потеряли контроль над демонстрантами.