Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:41

Трамп назвал шоу на Супербоуле оскорбительным для американцев

Трамп назвал выступление Bad Bunny на Супербоуле худшим в истории

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny в перерыве Супербоула-2026. В своей социальной сети Truth Social глава государства назвал шоу одного из самых влиятельных латиноамериканских музыкантов оскорбительным для национальных стандартов.

Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, — поделился мнением президент.

По мнению Трампа, выступление в финале чемпионата по американскому футболу (NFL) полностью лишено смысла и креативности. Он добавил, что подобное зрелище является «пощечиной» стране, которая ежедневно устанавливает новые рекорды в экономике и социальной сфере, и предсказал, что «фейковые СМИ» все равно дадут шоу высокие оценки.

Конфликт назревал еще до начала игры, так как Трамп ранее открыто осуждал выбор Bad Bunny в качестве хэдлайнера. Президент настаивал на том, что в главной американской игре исполнители должны петь исключительно на английском языке. Несмотря на статус рэпера как главного популяризатора латиноамериканской культуры в США, Трамп счел его участие несоответствующим «американским идеалам».

Ранее Трамп назвал попавшего в олимпийскую команду страны фристайлиста Хантера Хесса неудачником после того, как тот раскритиковал действия Белого дома. По словам главы государства, очень трудно болеть за такого человека.

рэперы
Дональд Трамп
супербоул
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.