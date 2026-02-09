Трамп назвал шоу на Супербоуле оскорбительным для американцев Трамп назвал выступление Bad Bunny на Супербоуле худшим в истории

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny в перерыве Супербоула-2026. В своей социальной сети Truth Social глава государства назвал шоу одного из самых влиятельных латиноамериканских музыкантов оскорбительным для национальных стандартов.

Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, — поделился мнением президент.

По мнению Трампа, выступление в финале чемпионата по американскому футболу (NFL) полностью лишено смысла и креативности. Он добавил, что подобное зрелище является «пощечиной» стране, которая ежедневно устанавливает новые рекорды в экономике и социальной сфере, и предсказал, что «фейковые СМИ» все равно дадут шоу высокие оценки.

Конфликт назревал еще до начала игры, так как Трамп ранее открыто осуждал выбор Bad Bunny в качестве хэдлайнера. Президент настаивал на том, что в главной американской игре исполнители должны петь исключительно на английском языке. Несмотря на статус рэпера как главного популяризатора латиноамериканской культуры в США, Трамп счел его участие несоответствующим «американским идеалам».

Ранее Трамп назвал попавшего в олимпийскую команду страны фристайлиста Хантера Хесса неудачником после того, как тот раскритиковал действия Белого дома. По словам главы государства, очень трудно болеть за такого человека.