Человек-паук обзавелся новой девушкой

Актер Тоби Магуайр был замечен на Супербоуле в компании 20-летней модели Мишки Сильва, что вновь подогрело слухи о его личной жизни, сообщает таблоид Daily Mail. Пара открыто флиртовала и мило общалась на протяжении всей игры, а в какой-то момент девушка даже положила ноги на колени артисту.

Несмотря на явную близость, официальных заявлений об отношениях от Магуайра или его представителей пока не поступало. Звезда «Человека-паука» в последнее время часто попадает в объективы папарацци с девушками значительно моложе его. Летом 2024 года 50-летнего артиста видели в компании 20-летней актрисы Лили Чи, а позже запечатлели за поцелуями с 24-летней моделью, однако те увлечения, судя по всему, быстро закончились.

Актер остается верен своему новому амплуа завидного холостяка, предпочитающего общество юных спутниц после громкого расставания с женой. Магуайр долгое время состоял в браке с дизайнером Дженнифер Мейер, от которой у него двое детей: дочь Руби и сын Отис. Пара объявила о разрыве еще в 2016 году, их бракоразводный процесс завершился в 2020 году.

Ранее стало известно, что другой актер, игравший Человека-паука, Эндрю Гарфилд, всерьез планирует свое будущее с новой возлюбленной. По информации таблоидов, он твердо намерен создать семью с актрисой Моникой Барбаро, после знакомства с ней он кардинально поменял взгляды на отцовство.