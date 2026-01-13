Звезда «Человека-паука» полностью погрузился в серьезные отношения

Голливудский актер Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука в одноименной франшизе, всерьез планирует свое будущее с новой возлюбленной, пишет Radar Online. По информации издания, 42-летняя звезда намерен создать семью с 35-летней актрисой Моникой Барбаро.

Инсайдеры утверждают, что Гарфилд полностью поглощен отношениями и стремится как можно скорее включить партнершу в свою жизнь. Знакомство с Моникой кардинально изменило взгляды актера на отцовство. Если еще в 2024 году он высказывался на эту тему сдержанно, то сейчас его планы стали определенными. При этом, как отмечают близкие, для актера сейчас важнее рождение детей, чем официальное бракосочетание.

Именно это и движет всем этим — и заставляет Эндрю реально оценить, как он хочет провести следующие 20 лет. Биологические часы Моники не тикают, а его — тикают! — отметили источники издания.

