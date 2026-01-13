Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 23:18

Звезда «Человека-паука» полностью погрузился в серьезные отношения

RO: актер Эндрю Гарфилд захотел детей от новой возлюбленной даже без брака

Эндрю Гарфилд Эндрю Гарфилд Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Голливудский актер Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука в одноименной франшизе, всерьез планирует свое будущее с новой возлюбленной, пишет Radar Online. По информации издания, 42-летняя звезда намерен создать семью с 35-летней актрисой Моникой Барбаро.

Инсайдеры утверждают, что Гарфилд полностью поглощен отношениями и стремится как можно скорее включить партнершу в свою жизнь. Знакомство с Моникой кардинально изменило взгляды актера на отцовство. Если еще в 2024 году он высказывался на эту тему сдержанно, то сейчас его планы стали определенными. При этом, как отмечают близкие, для актера сейчас важнее рождение детей, чем официальное бракосочетание.

Именно это и движет всем этим — и заставляет Эндрю реально оценить, как он хочет провести следующие 20 лет. Биологические часы Моники не тикают, а его — тикают! — отметили источники издания.

Ранее стало известно, что один из оригинальных костюмов Человека-паука, в котором снимался Тоби Магуайр во второй и третьей частях трилогии Сэма Рэйми, ушел с молотка за $289 тыс. (23,5 млн рублей), хотя изначальная сумма была на уровне $50 тыс. (4 млн рублей). Костюм был создан студией Frontline Design под руководством Джеймса Эйчесона — обладателя «Оскара» за лучшие костюмы.

дети
брак
Голливуд
Человек-паук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми «побочками» из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Звезда «Гарри Поттера» устроит опрос среди фанатов по интимному вопросу
Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло
Звезда «Человека-паука» полностью погрузился в серьезные отношения
Блокировка счета за перевод с карты на карту: все, что важно знать в 2026-м
Раскрыто, сколько денег принесет Кадышевой предстоящий концерт в Краснодаре
«Неплохая идея»: Трамп дал совет находящимся в Иране американцам
Уровень рождаемости во Франции упал до показателей Второй мировой войны
Комар испортил отпуск экс-участнице шоу «Холостяк» на Сейшелах
«Слишком много»: Трамп не смог назвать число погибших демонстрантов в Иране
Жертвами протестов в Иране могли стать тысячи человек
СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны
Стало известно, почему Долина не платит налоги за свой дом в Подмосковье
«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться
Звезда «Чебурашки» объяснила успех фильмов о сказочном персонаже
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.