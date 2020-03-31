https://static.news.ru/photo/6feb077c-739e-11ea-b5d0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп, во время выступления на брифинге в Белом доме, рассказал о полезных последствиях распространения коронавирусной инфекции.

По мнению американского лидера, полезные привычки, сформировавшиеся у людей за время борьбы с распространением коронавируса, помогут в будущем избегать распространения и других инфекций.

Некоторые вещи, которые мы делаем сейчас, будут хорошей практикой на будущее, в том числе, чтобы не заразиться гриппом, который также является крайне пагубным, — привели слова Дональда Трампа в «Интерфакс».

Президент США пояснил, что имеет в виду рукопожатия, мытьё рук, а также соблюдение дистанции с людьми.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число умерших от коронавируса в США превысило показатели Китая — в КНР от коронавирусной инфекции умерло 3309 человек, а в Соединённых Штатах — 3415 человек, по данным Университета Джона Хопкинса.