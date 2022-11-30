Трамп назвал лидера республиканцев в сенате «лузером» Трамп и глава республиканского меньшинства в сенате Митч Макконел рассорились

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом. Политики обменялись спичами заочно, сообщает РИА Новости.

Сначала Макконел заявил журналистам, что Трамп больше не выиграет борьбу за пост президента, указав на отсутствие в Республиканской партии места антисемитизму и идеям «белого превосходства».

И каждый, кто встречается с пропагандистами такой идеологии, по-моему мнению, в крайней степени маловероятно когда-либо будет избран президентом США, — подчеркнул сенатор.

Данный комментарий он дал после недавних встреч в имении Трампа. Там хозяин устроил ужин для певца Канье Уэста, которого ранее критиковали за антисемитизм, и националиста Ника Фуентеса. В ответ Трамп назвал однопартийца «лузером».

Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня, — отметил Трамп.

Экс-президент уточнил, что прежде ему не были известны взгляды Фуентеса, а в гостях тот национализм не пропагандировал.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Республиканской партии необходимо «свежее лицо». Он сообщил, что провел собственный опрос и выяснил, что в течение двух последних лет бывший президент теряет популярность в партии.