Трамп нашёл новый способ общения с аудиторией

Первые три большие книги об экс-главе Белого дома Дональде Трампе после его президентства возглавили список бестселлеров и активно распродаются в США. Как сообщает Axios, подобным образом бывший американский лидер общается со своей аудиторией, ведь в публикациях приводится мнение Трампа о произошедших в Штатах событиях.

В январе 2021 года из-за событий, приведших к штурму Капитолия, Twitter заблокировал личный аккаунт Трампа. Популярность его книг во многом связана с тем, что у бывшего американского лидера не осталось других площадок для высказывания своего мнения.

После ухода с поста президента Трамп дал 22 интервью для 17 различных книг. За последний месяц множество новых книг о его эпохе возглавили списки бестселлеров New York Times. Речь идёт о книгах «Я один могу это исправить» (продано 124 тысячи копий в США), «Честно говоря, мы выиграли эти выборы» (рассказываются подробности о событиях, приведших к осаде Капитолия 6 января, книга разошлась тиражом более 75 тысяч копий) и «Оползень». В произведении рассказывается о последних днях президентства Трампа. Уже почти три недели оно находится в списке бестселлеров Times. В настоящее время продано почти 45 тысяч печатных экземпляров.

В издании подчёркивается, что связанные с президентством Трампа книги хорошо продавались и в прошлые годы. Например, такие произведения входили в список бестселлеров в 2018 и 2020 годах. Журналист The Wall Street Journal Майкл Бендер, который провёл два года в окружении Трампа, объяснил, почему книги о бывшем американском лидере так популярны.

Я думаю, что главная причина в том, что у Дональда Трампа очень хорошие шансы снова стать кандидатом в президенты и даже стать главой Белого дома, — сказал он.

В ближайшее время американских читателей ждёт ещё несколько книг о президентстве Трампа. Новая книга Джонатана Карла из ABC News «Предательство: заключительный акт шоу Трампа» выйдет 16 ноября, а журналисты-расследователи Боб Вудворд и Роберт Коста из The Washington Post пишут книгу о последних днях его президентства. Произведение должно появиться на полках американских магазинов в сентябре.

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, недовольными исходом выборов, произошёл 6 января. Люди пытались помешать конгрессменам утвердить итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

В результате захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Для поиска подозреваемых были задействованы сотни сотрудников.