В США возбудили 40 уголовных дел после захвата Капитолия

https://static.news.ru/photo/6a2d72b0-512a-11eb-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По фактам беспорядков в американской столице 6 января власти США возбудили 40 уголовных дел. Об этом рассказал исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин.

В Министерстве юстиции для поиска подозреваемых задействованы сотни сотрудников. По словам Шервина, которого цитирует агентство Reuters, один из задержанных имел при себе «коктейль Молотова» и полуавтоматическую винтовку. Кроме того, в ходе захвата Капитолия имел место грабёж.

Кроме того, Шервин ожидает до конца дня в США ещё не менее 15 уголовных дел по беспорядкам на Капитолии.

6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США. Спецагенты принимают устные сообщения и информацию с цифровых носителей. В ФБР просят всех свидетелей предоставлять фото- и видеоматериалы противоправных действий.