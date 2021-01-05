В США возбудили 40 уголовных дел после захвата Капитолия

По фактам беспорядков в американской столице 6 января власти США возбудили 40 уголовных дел. Об этом рассказал исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин.
В Министерстве юстиции для поиска подозреваемых задействованы сотни сотрудников. По словам Шервина, которого
Кроме того, Шервин ожидает до конца дня в США ещё не менее 15 уголовных дел по беспорядкам на Капитолии.
6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.
Как сообщал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США. Спецагенты принимают устные сообщения и информацию с цифровых носителей. В ФБР просят всех свидетелей предоставлять фото- и видеоматериалы противоправных действий.