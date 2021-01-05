ФБР попросило американцев рассказать о зачинщиках беспорядков в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/01540394-5102-11eb-b61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США.

ФБР собирает информацию, которая позволит установить круг лиц, активно подстрекавших к насилию в Вашингтоне, округ Колумбия, — говорится на сайте спецслужбы.

Спецагенты принимают устные сообщения и информацию с цифровых носителей. В ФБР просят всех свидетелей предоставлять фото- и видеоматериалы противоправных действий.

Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путём защиты каждого от насилия и другой криминальной активности, — указано на сайте спецслужбы.

Будет создана специальная веб-страница, к которой можно будет прикреплять соответствующие сведения.

Вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в тот момент, когда там утверждались итоги прошедших выборов президента. Заседание было временно прервано, полиция и спецназ освободили здание Капитолия, и только после этого конгрессмены успешно завершили процедуру утверждения кандидата от демократов 78-летнего Джо Байдена в качестве избранного главы государства. В результате беспорядков погибли четыре человека, 50 протестующих были задержаны.

Как писал NEWS.ru, захват Капитолия протестующими в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, но может обозначать конец гражданского мира в стране. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.