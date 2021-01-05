Пушков заявил о «конце гражданского мира» в США

https://static.news.ru/photo/79273806-50ed-11eb-8479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Захват Капитолия протестующими в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, но может обозначать конец гражданского мира в стране. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Проникновение протестующих в здание конгресса не было попыткой государственного переворота, хотя это и не отменяет незаконность этого действия, отметил сенатор. Участников захвата Капитолия не поддержала ни армия, ни часть спецслужб, ни один политик из числа республиканцев.

Захват Капитолия как акт ограниченной по численности группы людей не является и преддверием гражданской войны. Но чем он точно является, так это концом гражданского мира в США. Причём этот процесс был запущен не республиканцами, а участниками погромов и протестов минувшего лета во главе с BLM и левыми радикалами, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По мнению парламентария, «конец гражданского мира», который выражается в «небывалом по охвату и остроте» расколе общества, является новым состоянием современной Америки.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма. Протестующие ворвались в здание конгресса, но их выбили оттуда силы правопорядка. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

Как сообщал NEWS.ru, в российском МИД прокомментировали протесты в американской столице. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эти события являются внутренним делом США.