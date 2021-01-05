В МИД России отреагировали на протесты в Вашингтоне

Протесты в Вашингтоне на фоне утверждения конгрессом результатов президентских выборов являются внутренним делом США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Это внутреннее дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США, — цитирует РИА Новости Захарову.
Она также пожелала «дружественному американскому народу» достойно пережить этот период собственной истории.
В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма. В ходе беспорядков погибли четыре человека, более 50 были задержаны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Конгресс США окончательно утвердил итоги президентских выборов в США, согласно которым победу на выборах одержал ключевой оппонент Трампа кандидат от демократов Джо Байден. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков. Это значит, что конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов отныне закрыты. Инаугурация Байдена состоится 20 января.