В МИД России отреагировали на протесты в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/933d8a84-50dd-11eb-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Протесты в Вашингтоне на фоне утверждения конгрессом результатов президентских выборов являются внутренним делом США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это внутреннее дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США, — цитирует РИА Новости Захарову.

Она также пожелала «дружественному американскому народу» достойно пережить этот период собственной истории.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма. В ходе беспорядков погибли четыре человека, более 50 были задержаны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Конгресс США окончательно утвердил итоги президентских выборов в США, согласно которым победу на выборах одержал ключевой оппонент Трампа кандидат от демократов Джо Байден. Демократ и бывший вице-премьер набрал более 270 голосов выборщиков. Это значит, что конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов отныне закрыты. Инаугурация Байдена состоится 20 января.