В Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов

Согласно информации, опубликованной на сайте столичного правительства, комендантский час будет действовать с 18:00 в среду (6 января) до 06:00 четверга (7 января) по местному времени (с 02:00 до 14:00 мск 7 января). Об этом заявила столичный мэр Мюриэль Баузер.

Она подчеркнула, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию журналистам. Запрет касается и тех, кто передвигается автотранспортом.