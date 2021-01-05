В Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов

https://static.news.ru/photo/869c449e-505d-11eb-a6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени из-за протестов в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

Согласно информации, опубликованной на сайте столичного правительства, комендантский час будет действовать с 18:00 в среду (6 января) до 06:00 четверга (7 января) по местному времени (с 02:00 до 14:00 мск 7 января). Об этом заявила столичный мэр Мюриэль Баузер.

Она подчеркнула, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию журналистам. Запрет касается и тех, кто передвигается автотранспортом.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Американцы, поддерживающие сторону Трампа, устроили беспорядки в Вашингтоне и ворвались в здание Капитолия, где сегодня должны были объявить результаты президентских выборов в США.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек были задержаны, есть раненые.

До этого республиканцы выразили недовольство итогами выборов в конгрессе. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что заседание окончено и палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование. По последним данным, которые были подтверждены рядом американских ведомств, Трамп набрал 232 голоса выборщиков, а его противник — демократ Джо Байден — 306.

Ранее Трамп заявил, что никогда не признает своё поражение на выборах. Выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне, он заявил, что победа была украдена, писал NEWS.ru.