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В Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов

23:10, 06 января 2021 19
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени из-за протестов в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

Согласно информации, опубликованной на сайте столичного правительства, комендантский час будет действовать с 18:00 в среду (6 января) до 06:00 четверга (7 января) по местному времени (с 02:00 до 14:00 мск 7 января). Об этом заявила столичный мэр Мюриэль Баузер.

Она подчеркнула, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию журналистам. Запрет касается и тех, кто передвигается автотранспортом.

Американцы, поддерживающие сторону Трампа, устроили беспорядки в Вашингтоне и ворвались в здание Капитолия, где сегодня должны были объявить результаты президентских выборов в США.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек были задержаны, есть раненые.

До этого республиканцы выразили недовольство итогами выборов в конгрессе. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что заседание окончено и палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование. По последним данным, которые были подтверждены рядом американских ведомств, Трамп набрал 232 голоса выборщиков, а его противник — демократ Джо Байден — 306.

Ранее Трамп заявил, что никогда не признает своё поражение на выборах. Выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне, он заявил, что победа была украдена, писал NEWS.ru.

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