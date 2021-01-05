Сторонники Трампа пытаются проникнуть в Капитолий

https://static.news.ru/photo/e2ac9e56-5052-11eb-9217-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американцы, поддерживающие сторону президента США Дональда Трампа, пытаются штурмом взять здание конгресса в Вашингтоне. Происходят столкновения между ними и полицией. Об этом рассказал конгрессмен Ричи Торрес.

Меня и моих сотрудников попросили покинуть здание Cannon (входит в комплекс зданий конгресса. — NEWS.ru.), — отметил Торрес, слова которого приводит РИА Новости.

Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников Трампа. По некоторым данным, несколько человек пострадали.

По последним данным, которые были подтверждены рядом американских ведомств, Трамп набрал 232 голоса выборщиков, а Байден — 306.

До этого республиканцы выразили недовольство итогами выборов в конгрессе. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что заседание окончено и палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Трамп ранее заявил, что никогда не признает своё поражение на выборах. Выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне, он заявил, что победа была украдена, сообщал NEWS.ru.