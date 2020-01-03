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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в Истории Ирана не было выигранных войн.

Однако страна никогда не проигрывала в дипломатических действиях. Об этом политик написал в своём Twitter.

Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры! — подчеркнул глава государства.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.