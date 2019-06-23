https://static.news.ru/photo/b0880386-95c1-11e9-997e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Farshid-M. Bina/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты готовы провести переговоры с Ираном без предварительных условий.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC .

Как писал News.ru, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Тегеран ведёт переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, о создании финансовых механизмов для смягчения последствий санкций США.

Трамп обещал ввести 24 июня крупные дополнительные санкции против Ирана. До этого он заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия. В этом случае глава Белого дома готов стать лучшим другом Исламской Республики. Также Трамп отметил, что не стремится начинать войну с Тегераном.