США

Трамп пригрозил мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков

02:42, 02 июня 2020 45
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы, чтобы остановить беспорядки в стране. По его словам, только так можно остановить череду грабежей.

Нужно положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев, — цитирует Трампа Reuters.

Глава государства также призвал губернаторов развернуть на своих территориях Национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые способны защитить жизнь американцев, то Трамп пригрозил развернуть там военных и «решить проблему».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки. В Белом доме не уточнили, о каких войсках идёт речь.

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