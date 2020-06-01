Трамп пригрозил мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков

https://static.news.ru/photo/795e9b4a-a461-11ea-aedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы, чтобы остановить беспорядки в стране. По его словам, только так можно остановить череду грабежей.

Нужно положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев, — цитирует Трампа Reuters.

Глава государства также призвал губернаторов развернуть на своих территориях Национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые способны защитить жизнь американцев, то Трамп пригрозил развернуть там военных и «решить проблему».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки. В Белом доме не уточнили, о каких войсках идёт речь.