Тинейджер в США расстрелял женщину, ребенка и телевизионщика Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

По меньшей мере три человека были застрелены в среду, 22 февраля, в американском округе Орандж, штат Калифорния. Об этом сообщили на странице местного отделения полиции в социальной сети Twitter. В организации бойни подозревается 19-летний молодой человек. Он задержан.

19-летний Кит Мелвин Мозес, подозреваемый в серии сегодняшних случаев применения огнестрельного оружия, в результате чего погибли трое, включая женщину, которой больше 20 лет, 9-летнюю девочку и сотрудника телеканала News 13, — говорится в сообщении полицейских.

В агентстве Associated Press уточнили, что журналист получил смертельное ранение недалеко от места ранее произошедшей стрельбы, в результате которой погибли женщина и ребенок. Еще один член съемочной группы получил ранение и находится в критическом состоянии.

Причины происшествия в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Он вошёл на территорию лагеря, поговорил в холле с сотрудниками, а затем выстрелил из принесённого с собой пистолета. Стрелявшим оказался 42-летний афроамериканец. Полиция прибыла на место через две минуты после звонка в службу спасения. Между стрелком и полицейскими завязалась перестрелка. В итоге мужчина был ранен, его госпитализировали в больницу, где он умер.