The Washington Post: Байден нарушил предвыборные обещания The Washington Post: Байден нарушает предвыборные обещания по климату и нефтедобыче

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату. План Белого дома не способствует уменьшению выбросов, сообщает Washington Post.

Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, — отмечается в публикации.

Издание разобрало план об общественном обсуждении аренды мест бурения, подготовленный Министерством внутренних дел, отвечающим за земли и природные ресурсы. В нём предлагается отдать под нефтедобычу около десяти мест в Мексиканском заливе и одно в заливе Кука.

Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях, — указала газета.

Ранее стало известно, что стратегические резервы нефти всего за одну неделю мая сократились в США на 5,4 млн баррелей, до 526,6 млн, говорится в обзоре управления энергетической информации Минэнерго США. Показатель достиг минимума с июньской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 526,4 млн баррелей.