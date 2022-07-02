Новые предложения администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату. План Белого дома не способствует уменьшению выбросов, сообщает Washington Post.
Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, — отмечается в публикации.
Издание разобрало план об общественном обсуждении аренды мест бурения, подготовленный Министерством внутренних дел, отвечающим за земли и природные ресурсы. В нём предлагается отдать под нефтедобычу около десяти мест в Мексиканском заливе и одно в заливе Кука.
Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях, — указала газета.
Ранее стало известно, что стратегические резервы нефти всего за одну неделю мая сократились в США на 5,4 млн баррелей, до 526,6 млн, говорится в обзоре управления энергетической информации Минэнерго США. Показатель достиг минимума с июньской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 526,4 млн баррелей.