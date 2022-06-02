Стратегический резерв нефти в США сократился до минимума 1987 года

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Станок-качалка

Стратегические резервы нефти за неделю по 27 мая сократились на 5,4 млн баррелей, до 526,6 млн, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США, сообщает РИА Новости. Отмечается, что тенденция снижения запасов наметилась с начала сентября.

Показатель достиг минимума с июньской недели в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 526,4 миллиона баррелей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев из-за дефицита на внутреннем рынке. Американский лидер выразил надежду, что страна сможет нарастить внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что за первый год Байдена в должности президента нефтяной запас страны уменьшился примерно на 100 млн баррелей, а за второй будет попытка вылить на рынок ещё 180 млн. Нефтяной запас уменьшится почти в два раза.