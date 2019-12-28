https://static.news.ru/photo/3d24cc02-29ba-11ea-b563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Республиканская партия США хочет вернуть большинство в Палате представителей Конгресса с помощью процедуры импичмента, которые проводят демократы в отношении Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание The Hill.

Многое будет зависеть от президентских выборов, возможная победа Трампа в какой-то степени облегчит задачу. Рейтинги у Трампа низкие, но он вновь может победить через коллегию выборщиков, — приводит слова издания ТАСС.

Республиканцам предстоит завоевать не менее 20 мест в Палате представителей. По мнению политиков, это будет непросто. Но однопартийцы Дональда Трампа хотят использовать момент, после того как выстроили удачную защиту президента США во время утверждения обвинительного заключения по делу американского лидера.

Представитель Национального республиканского комитета Майкл МакАдамс объяснил, что представителям Демократической партии в последствии будут трудно обосновать свою позицию против Дональда Трампа. Он добавил, что эти демократы просто окажутся в «неловкой ситуации».

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о том, что не хочет давать показания во время процедуры импичмента президента Дональда Трампа, так как его выступление может отвлечь внимание общественности от импичмента и переключить на его персону. Он также отметил, что Трамп использовал этот приём всю свою жизнь.