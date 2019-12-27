https://static.news.ru/photo/c37f152c-2934-11ea-8547-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке Сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. О своей позиции претендент на пост президента от демократов сообщил в интервью газете The Des Moines Register.

По словам Байдена, его согласие на дачу показаний может отвлечь внимание общественности от импичмента, и переключиться на его персону.

Я не стану это делать. Причина заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда переключает внимание со своей персоны, — заявил демократ.

Байден считает, что со стороны Сената «будет слишком лицемерно» прислать ему повестку на дачу показаний. При этом бывший вице-президент и не предполагает, что это вообще произойдёт.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

Как писал NEWS.ru, ранее демократы допустили, что могут рассмотреть вынесение импичмента Трампу по новым обвинениям.