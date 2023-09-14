«Террористические ячейки»: в США увидели угрозу в украинских беженцах Политик Лейк: Киев может использовать беженцев как «террористические ячейки»

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Президент Украины Владимир Зеленский угрожает западным странам беженцами, заявила бывший кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк на своей странице в соцсети Twitter (X). По ее словам, украинские мигранты могут «активизироваться подобно террористическим ячейкам».

Предполагает ли Зеленский, что украинские беженцы в других странах могут активизироваться подобно террористическим ячейкам, если мы прекратим финансирование прокси-войны Байдена против России? Это звучит как угроза. Как еще мы должны это интерпретировать? — написала Лейк.

Ранее стало известно, что посольство США в Варшаве призвало польских журналистов распространить среди граждан Украины идею о возвращении на родину. Отмечается, что СМИ Польши, которые осветят и продвинут историю о возвращении украинца домой, смогут получить гранты.

Кроме этого, американский Госдепартамент готов оказать финансовую помощь участникам семинаров по написанию журналистских материалов, которые будут способствовать возвращению украинских беженцев из Польши на родину. Для финансирования будут отобраны наиболее конкурентоспособные предложения, говорится в документе.