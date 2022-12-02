Тело актера из «Зеленой книги» нашли на улице в Нью-Йорке

Фото: Wes Eddy/AdMedia/Global Look Press

Фрэнк Валлелонга

Тело актера Фрэнка Валлелонги — младшего, сыгравшего в фильме «Зеленая книга», нашли на улице в Нью-Йорке. Его останки обнаружили еще в понедельник, 28 ноября, в районе Бронкса, но изначальное не смогли установить личность, сообщает Deadline.

О том, что тело принадлежит Валлелонге, стало известно только в четверг, 1 декабря. Актеру было 60 лет. Причина его смерти устанавливается. Также полиция выясняет, почему тело было скрыто.

Фильм «Зеленая книга», выпущенный в 2018 году, основан на реальной истории отца актера — гангстера Фрэнка Валлелонги по кличке Тони Болтун. Он сопровождал в путешествии по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли. Фрэнк Валлелонга — младший играет в картине своего дядю Руди Валлелонгу. Фильм был удостоен трех «Остаров», в частности, за лучший сценарий.

Ранее в центре Москвы на Ростовской набережной в своей квартире была найдена мертвой актриса театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). Актрисе было 37 лет, в свой последний день жизни Наталия вместе с 10-летним сыном ходила в кафе, которое находилось недалеко от квартиры в элитных Хамовниках, где проживает семья.