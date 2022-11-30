Жаловалась на головные боли: муж актрисы Стешенко о последних днях ее жизни Муж актрисы Стешенко рассказал о ее походе в кафе вместе с сыном в последний день жизни

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Муж актрисы театра Луны Наталии Стешенко Владимир Семаго рассказал о последних днях жизни супруги. В момент смерти жены известного в прошлом политика и экс-депутата Госдумы не было дома, сообщает «МК».

Однако, Семаго знает подробности трагедии. В свой последний день жизни Наталия ходила в кафе вместе с 10-летним сыном, которое находилось недалеко от квартиры в элитных Хамовниках, где проживает семья. Когда они вернулись домой, актриса почувствовал себя плохо и потеряла сознание.

Находившийся в этот момент рядом с матерью сын позвал на помощь соседей. Те вызвали скорую, но медики уже ничем не могли помочь женщине. Позже стало известно, что у актрисы оторвался тромб.

По словам супруга Стешенко, в последнее время его жена жаловалась на головные боли и страдала от низкого давления. Но обращалась ли она по этому поводу к врачам, пока неизвестно. Для коллег смерть актрисы стала настоящим шоком.

Наталия 3 декабря должна была отметить день рождения, актриса вела подготовку к празднованию своего 38-летия. Где и когда будет похоронена звезда сериала «Лига обманутых жен», не сообщается.

Ранее художественный руководитель театра Луны народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что Наталия Стешенко (Семаго), о смерти которой стало известно 29 ноября, работала в театре Луны с 2006 года, ей были подвластны самые разноплановые роли, сыгранные с истинной глубиной, полной душевной отдачей, ярко и талантливо. По его словам, работы актрисы на сцене театра наглядно демонстрировали ее поистине неиссякаемый актерский потенциал и готовность покорять новые творческие вершины.