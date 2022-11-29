«Любили и уважали все»: худрук театра Луны о смерти актрисы Стешенко Худрук театра Луны Герасимов о смерти актрисы Стешенко: «любили и уважали все»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталия Стешенко

Наталия Стешенко (Семаго), о смерти которой стало известно во вторник, работала в театре Луны с 2006 года, ей были подвластны самые разноплановые роли, сыгранные с истинной глубиной, полной душевной отдачей, ярко и талантливо, рассказал NEWS.ru художественный руководитель театра Луны, народный артист России Евгений Герасимов. По его словам, работы актрисы на сцене театра наглядно демонстрировали ее поистине неиссякаемый актерский потенциал и готовность покорять новые творческие вершины.

К замечательным театральным работам актрисы относятся такие, как Таис в легендарном спектакле «Таис сияющая» (режиссер Сергей Проханов), Багира в спектакле «Матри-Архат» (реж. С. Проханов), Ольга Чагодаева в спектакле «Маки» (реж. С. Проханов) и другие. Наталия была не только замечательной артисткой, но и прекрасным человеком – доброй, душевно щедрой, ее любили и уважали все сотрудники театра. Такой она и останется в сердцах всех тех, кто ее знал и любил, – сказал Герасимов.

Художественный руководитель и коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

В центре Москвы на Ростовской набережной в своей квартире была найдена мертвой актриса театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). Причина смерти не называется. Гибель актрисы подтвердили в театре Луны. По словам администратора театра, женщине стало плохо, вызвали скорую, но она скоропостижно скончалась. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено позднее.

Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Она также известна по роли в кинокомедии «Лига обманутых жен».