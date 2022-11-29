В Москве найдена мертвой актриса театра Луны В Москве в своей квартире найдена мертвой актриса театра Луны Наталия Стешенко

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

В центре Москвы на Ростовской набережной в своей квартире найдена мертвой актриса театра Луны Наталия Стешенко (Семаго), передает MK.RU. Ей было 37 лет. Причина смерти не называется.

Тело 37-летней женщины был обнаружен в понедельник вечером в ее квартире на Ростовской набережной... Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, — говорится в сообщении.

В театре Луны РЕН ТВ подтвердили смерть актрисы.

К сожалению, вот такое несчастье. Скоропостижно скончалась. Известно, что ей стало плохо, вызвали скорую и скоропостижно скончалась. Только такую информацию пока мы знаем, которая нас повергла в шок, – отметила администратор театра Луны.

Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Она также известна по роли в кинокомедии «Лига обманутых жен».

Ранее сообщалось о смерти российского актера, художественного руководителя театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса. Он погиб 20 сентября в ДТП в Ростовском районе Ярославской области во время перегона «броневика» с необходимой для находящихся в ДНР жителей и солдат гуманитарной помощью в Москву. Актеру было 56 лет.