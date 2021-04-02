Тактаров заявил, что США превратились в «бомжатник»

https://static.news.ru/photo/ddc6c38e-9441-11eb-ac88-96000091f725_660.jpg Олег Тактаров Фото: olegtaktarov_official/instagram.com

После выборов президента США в 2020 году страна превратилась в «бомжатник». Об этом заявил проживающий в Америке российский боец смешанного стиля (ММА) и актёр Олег Тактаров.

Беверли-Хиллз, Голливуд — всё загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной, — отметил Тактаров в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, в Штатах стало много безработных, абсолютно довольных своим статусом и не планирующих ничего менять. Тактаров сравнил таких людей с конями.

Это здоровые кони, которые решили, что есть дешёвая марихуана, можно сидеть, курить и не работать, — сказал он.

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Его оппонент, представитель республиканцев и ранее действующий глава государства Дональд Трамп негативно оценил прошедшую кампанию. После оглашения результатов в стране начались митинги и беспорядки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты ведут себя, как «дворовые хулиганы», но российская сторона в состоянии за себя постоять. Об этом писал NEWS.ru.