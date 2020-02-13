https://static.news.ru/photo/34958bd0-4e72-11ea-9b31-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Североатлантический альянс (НАТО) усилит систему противоракетной обороны, расширит потенциал ядерного и обычного арсенала организации в ответ на развёртывание Россией крылатых ракет нового поколения, включая 9М729, рассказал генсек блока Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц.

Он добавил, что НАТО увеличит количество и масштабы учебных манёвров стран-членов и предложит внести поправки в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, по его словам, Альянс не собирается разворачивать в Европе ядерные крылатые ракеты наземного базирования, передаёт ТАСС.

Накануне Госдепартамент США сообщил о новых санкциях против трёх российских организаций. Меры коснулись «Кумертауского авиационного производственного предприятия», военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» и «Конструкторского бюро приборостроения». По версии Вашингтона, эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение об ограничительных мерах вступило в силу 3 февраля. В чёрном списке фигурирует также ряд китайских компаний. Санкции будут действовать два года до решения госсекретаря Майкла Помпео.

Как писал NEWS.ru, ранее экономист Максим Чирков, комментируя заявление экспертов немецкого Die Welt о пользе американских санкций для РФ отметил, что санкции США против России ускорили экономические процессы и действительно позволили увеличить экспорт сырой нефти в США.