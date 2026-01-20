Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 06:27

Статистика раскрыла потери Европы от «гренландских» пошлин Трампа

Данные Евростата показали, что Европа потеряет $71 млрд от новых пошлин Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины против восьми европейских стран в рамках давления на Данию по вопросу Гренландии. С 1 февраля товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии облагаются 10% пошлиной с последующим повышением до 25%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и национальных статслужб.

За последние 12 месяцев импорт США из указанных стран составил почти $398 млрд (37 трлн рублей). Первоначальный четырехмесячный 10% тариф может обернуться дополнительными платежами в $13,26 млрд (1,25 трлн рублей), а последующие восемь месяцев с пошлиной в 25% — еще $58 млрд (5,45 трлн рублей). Суммарный ущерб оценивается в $71,29 млрд (6,6 трлн рублей).

Крупнейшей жертвой в абсолютных цифрах станет Германия, за ней следуют Великобритания и Франция. ЕС, как сообщает Bloomberg, попытается найти дипломатическое решение до введения ответных мер. Торговая война из-за Гренландии становится для Европы крайне затратным испытанием.

Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка заявил, что словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб в случае «торговой войны» ЕС и США из-за Гренландии. Он призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками в Европе.

пошлины
Гренландия
потери
Евросоюз
