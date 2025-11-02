Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей WP: Трамп не собирается получать разрешение конгресса на удары по картелям

Глава Управления юридического советника администрации президента США Дональда Трампа Томас Эллиот Гейзер проинформировал законодателей, что исполнительная власть не намерена получать согласие конгресса на проведение военных операций против наркокартелей, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. При этом, согласно Резолюции о военных полномочиях 1973 года, администрация президента обязана получать одобрение конгресса для любых боевых действий, продолжающихся более 60 дней.

Однако, как пояснил Гейзер, эти операции не подпадают под критерии военных действий, определенные законом. По мнению администрации, удары по наркоторговым судам не создают ситуации, когда американские военнослужащие оказываются в непосредственной опасности, что является обязательным условием для применения резолюции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет венесуэльский наркокартель, ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах. Рубио также назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.