Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 17:32

Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей

WP: Трамп не собирается получать разрешение конгресса на удары по картелям

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Управления юридического советника администрации президента США Дональда Трампа Томас Эллиот Гейзер проинформировал законодателей, что исполнительная власть не намерена получать согласие конгресса на проведение военных операций против наркокартелей, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. При этом, согласно Резолюции о военных полномочиях 1973 года, администрация президента обязана получать одобрение конгресса для любых боевых действий, продолжающихся более 60 дней.

Однако, как пояснил Гейзер, эти операции не подпадают под критерии военных действий, определенные законом. По мнению администрации, удары по наркоторговым судам не создают ситуации, когда американские военнослужащие оказываются в непосредственной опасности, что является обязательным условием для применения резолюции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет венесуэльский наркокартель, ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах. Рубио также назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.

Дональд Трамп
Конгресс США
наркокартели
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились пугающие кадры с моментом убийства мэра Уруапана
Брата британского короля лишат последнего звания
В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек
Бойцы ВСУ пропали в районе Гуляйполя
Названы страны-конкуренты РФ, у которых Турция стала закупать больше нефти
«Локомотив» не оставил «Салавату» шансов в матче КХЛ
«Спартак» переписал историю женского футбола
Фон дер Ляйен и Каллас рассорил европейский Распутин
На Западе раскрыли, кому выгодны взрывы на НПЗ в Европе
В Латвии случилась вспышка опасной инфекции
Украинские дроны устроили налет на Белгородщину и ранили людей
Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей
Военэксперт ответил, каких иностранцев ГУР хотело вывезти из Красноармейска
«Опасный путь»: решение фон дер Ляйен привело в ужас европейского политика
Сириец попытался устроить теракт в столице Германии
Россиян предупредили, чем опасно проживание в мегаполисе
Российским школьникам хотят придумать «игры» против интернет-мошенников
Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом уголовного дела
Стало известно о подготовке США военного плацдарма около Венесуэлы
Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.