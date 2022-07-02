Стало известно, сколько американцев проголосуют за переизбрание Байдена The Hill: только 29% жителей США готовы проголосовать за переизбрание Байдена на второй срок

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Президент США Джо Байден

Менее трети жителей США готовы проголосовать за действующего президента Джо Байдена, если он решит баллотироваться на второй срок. Большинство избирателей против участия в президентских выборах в 2024 году как Байдена, так и его предшественника Дональда Трампа, сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса.

За переизбрание Байдена высказались только 29% респондентов. Практически столько соратников по Демократической партии готовы поддержать его на предварительном голосовании.

Президент Байден может захотеть снова баллотироваться, но избиратели говорят нет идее второго срока, критикуя его работу на посту президента. Только 30% демократов проголосовали бы за него даже на праймериз Демократической партии, — сказали изданию в компании Harvard/Harris, проводившей исследование.

Против участия Байдена в предстоящих президентских выборах 71% избирателей. При этом 45% из них называют его плохим президентом, треть указывает на преклонный возраст, а еще четверть считает, что необходимы перемены.

По мнению большинства респондентов, не следует вновь претендовать на пост главы государства и бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. 60% респондентов заявили, что если и Байден, и Трамп выставят свои кандидатуры, они проголосуют за кого-нибудь третьего.

Ранее сообщалось, что американцев возмутили слова Байдена о том, что в росте цен на продукты и топливо виновна Россия. По их мнению, президент потерял связь с реальностью, а его высказывание «будет стоить демократам выборов».