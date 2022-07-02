«Помог России заработать»: американцы возмутились словами Байдена о ценах Американцы раскритиковали Байдена за объяснение роста цен на топливо виной России

Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Американцы возмутились словами президента Джо Байдена о том, что в высоких ценах на топливо и еду виновата Россия. Читатели Bloomberg оставили массу гневных комментариев в адрес хозяина Белого дома.

Речь идёт о цитате Байдена во время пресс-конференции на саммите НАТО о том, что гражданам США надо будет платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется. А в том, что стоимость топлива и продуктов повышается, глава государства обвинил Россию.

Заявление президента вызвало острую реакцию среди американцев. Один из комментаторов поинтересовался, когда американцы поймут, что Украина «того не стоит». С ним согласился другой читатель, добавивший, что американцам не стоит страдать ради Украины. Некоторые сошлись во мнении, что данная фраза «будет стоить демократам выборов». Большинство согласились, что Байден потерял связь с реальностью.

«Это всё голосовавшие за Обаму/Байдена виноваты в нынешней возмутительной инфляции», «Смешно: Байден сделал всё возможное, чтобы помочь России заработать», пишут пользователи.

Ранее экс-глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинна заявил, что главная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке (ЕЦБ). По его словам, разговоры о вине России дают упрощённое представление о ситуации.