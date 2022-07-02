В ФРГ назвали виновника высокой инфляции Немецкий профессор Зинна: вина за высокую инфляцию в Европе лежит на ЕЦБ

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Экс-глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинна заявил, что главная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке (ЕЦБ). По его словам, разговоры о вине России дают упрощённое представление о ситуации, сообщает издание Compact.

Зинна уверен, что именно ЕЦБ «поджёг фитиль». Он стал и спичкой для кризиса, который вызвала ещё пандемия коронавируса.

В настоящее время уровень инфляции необычайно высок, но ситуация становится ещё хуже, считает профессор. Так, в Германии, указал он, цены производителей выросли на 33,6%, в Испании и Италии — более чем на 40%. При этом потребительские цены растут не менее чем на треть от указанных величин.

Никаких радужных перспектив на будущее, — подчеркнул профессор.

Ранее стало известно, что «апокалиптических» значений могут достичь цены на бензин в США, если во время летнего сезона ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям. Такой прогноз сделал руководитель энергетического анализа центра OPIS Том Клоза. По его словам, в предстоящие два месяца власти США «должны скрестить пальцы».